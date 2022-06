4 Consejos para los venezolanos que tienen una cocina minúscula

A veces las estructuras de las construcciones de los apartamentos y distintas residencias pueden ser algo extraños, y si lo piensas bien, sale mucho mas económico buscar alternativas que tumbar las paredes y reconstruir toda el área nuevamente, es por eso que debes utilizar tu cabeza y aprovecha cada esquina que tengas, así como lo hicieron los profesionales de Régua Arquitectura en este interesante proyecto.

En esta fotografía puedes ver como las estanterías en la parte izquierda de la foto han sido aprovechadas y adaptadas a la forma de la esquina, no solo para crear una encimera muy linda color madera, si no también se mantiene una elegante mesa donde puedes colocar varios artículos de cocina, de igual forma puedes emplear una pequeña mesa de madera con sillas de poco grosor que se puedan resguardar perfectamente debajo de esta y utilizar pequeñas repisas inferiores cuando no tienes suficiente espacio en la parte superior como se ve en el mueble debajo de la ventana.