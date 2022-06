Antes y después de una casa pequeña ¡El cambio fué total!

Con un jardín tan grande esta casa no tenía un porche muy generoso que digamos. Cuatro escalones altos, incómodos y estrechos daban paso a la entrada. Las lajas de piedra estaban pobremente colocadas con ranuras demasiado grandes. Los faroles a ambos lados de la puerta de entrada, las ventanas enrejadas y las columnas de concreto pintadas de color crema eran elementos que no combinaban unos con los otros. La cubierta, por no ser lo suficientemente amplia, tenía toldos azules que bien pudieron haberse confundido con los de un puesto de empanadas.