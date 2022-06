Te demostramos que en 75 Mts2 cabe de todo

Sabemos bien que estos apartamentos pueden no tener grandes espacios en sus cuartos de baños, o por lo menos lo suficiente para que quepa perfectamente una ducha, un lavamanos y tu respectiva poceta, pero eso no significa que no pueda ser elegante.

Una buena forma de influenciar en la percepción del espacio, es la creación de duchas con puertas de cristal, que a simple vista permiten un espacio mas amplio a la vista. Se ingenioso con los distintos muebles que puedes agregar, como por ejemplo, la instalación de un lavamanos un poco mas pequeño sobre una base de mármol, que le ha permitido estructurar unos ingeniosos gaveteros de color blanco en la parte inferior. También puedes agregar color con el creativo uso de pequeños azulejos, siempre y cuando sean tonos suaves y poco escandalosos a la vista, ya que buscamos siempre buscamos es relajarnos al tomar una merecida y larga ducha.