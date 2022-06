Esta casa es humilde pero soprendente

En la remodelación empleada se empezó por cambiar las rejas, dejando un paso franco, con vegetación media que controla las visuales internas de la casa, el piso se divide en zonas, una de piedritas y una de acabado liso que marca el acceso a la vivienda. En fachada la mitad de ella es cambiada por completo al tener en un primer piso un ventanal de puertas correderas color negro, mientras que por encima se genera una abertura horizontal, dando mi humilde opinión entiendo las intenciones del arquitecto pero no estoy de acuerdo, la armonía, equilibrio y delicadeza que había en la fachada anterior se pierde por completo, primero por el cambio de color que no permite una mimetización y el cambio exacerbado en la ventana superior que no mantiene ninguna proporción en relación a los cuadritos vecinos.