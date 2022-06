¿Mini gim en la casa u oficina?

No necesitas un campo de baseball para construir un templo personal . Si quieres hacerlo en casa lo mejor sería ponerlo en el salón, en esa esquina que siempre sobra, en esa pared corta o en la parte que mejor te permita crear este mono ambiente (siempre que no tengas una habitación vacía en la que puedas tener un O2 Fitness Center privado). Las oficinas normalmente no disponen de mucho espacio, por lo que aquí las posibilidades son más escasas, no obstante puedes aplicar la misma técnica que dijimos antes.

Pero, que feo se van a ver los aparatos de ejercicio en el medio del salón o en la esquina de la ofi… lo bello del diseño es que esta pensado para todo ¿Cómo?