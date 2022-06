19 Jardines pequeños fáciles de copiar

No se trata de unas maticas por aquí y otras por allá y el “a… . que lindas se ven”. Se trata de recrear la imagen de la naturaleza. Se trata de generar un compromiso para el crecimiento físico de esas plantas, como una expresión estética y simbólica. Es recrear el cosmos en miniatura y la vida.

Sólo necesitas un vacío, un espacio, un lugar; pequeño o no, no importa, un espacio. ¡Qué no se te dan!. Son excusas. Y además es un auto calificativo negativo. Los manuales explican los cuidados, pero en realidad si te comunicas con tus plantas, descubrirás sus necesidades.

Tu puedes, empieza por un jardín pequeño.