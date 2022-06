10 Fachadas modernas pero discretas

Una fachada ciega o hermética como nuestro título la califica, es una fachada que carece de ventanas. Lo contrario en su otro extremo, será una fachada acristalada. De manera simple pensamos que no deseamos que nos observen del exterior o que no, nos importa saber lo que pasa en él. O que, no estamos dispuestos a compartir la vida privada de la casa aún en ocasiones de descanso en el jardín o la terraza con los transeúntes y curiosos.

En definitiva la fachada ciega ha debido estar ubicada en la parte trasera de la casa según algunos paradigmas y la de atrás debería ir adelante. Parece que el paradigma pasó y por eso, te invitamos insistentemente a visitar el proyecto completo para que veas la maravilla que hay en la contrafachada.