¡No creerás el Antes y Después de éstas fachadas!

Si eres amante de las remodelaciones, en éste libro de ideas te presentamos 3 fachadas de dos niveles cuyo estado original no satisfacía a sus dueños, se encontraban en mal estado, o simplemente no reflejaban las tendencias y estilos del momento. Éstas sorprendentes remodelaciones trabajaron destacando las mejores cualidades de cada proyecto, haciéndolos resaltar de entre el montón para reflejar los gustos y estilo personal de cada dueño. Con materiales novedosos, geometría armoniosa y arquitectura moderna, la transformación de éstos frentes quedó ¡Irreconocible! Echa un vistazo por ti mismo, no podrás creer el resultado final.