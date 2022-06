7 Trucos importantes para los que viven en casas pequeñas

En la habitación solo lo necesario para dormir. No hace falta, más nada y de esta forma tan creativa dormir no será difícil. La puerta corrediza no estorba y no quita el poco espacio. Los blancos, dan la luz necesaria para ampliar, los metros disponibles. La ausencia de accesorios innecesarios y el orden como consecuencia dan paz a una habitacion pequeña.