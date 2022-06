Mejoras para el hogar

Aprendiendo hacerle Mejoras al Hogar pintando la casa

Cuántas veces nos ha pasado, que pensamos en hacerle mejoras al hogar y por simple desconocimiento de los procedimientos nos termina saliendo más costoso? Cuantas veces queriendo hacer de plomeros, pensamos que simplemente agarrando una llave de fontanero vamos a resolver un problema de filtración, y terminamos agravándolo y teniendo que llamar a un profesional? Y no se trata de que no tengamos la capacidad de hacerlo, simplemente todo requiere del manejo de ciertos conocimientos prácticos lo que los americanos llaman el how to do? el ¿cómo hacerlo?

Pues bien supongamos que nuestros intereses en las mejoras del hogar están centrados en pintar la casa, lo primero que debemos tener en cuenta es que no podremos hacer un buen trabajo simplemente comprando unas cuantas brochas y pintura, si queremos hacer algo bien hecho debemos aprender cómo hacerlo, y hoy en día existen numerosas guías para todo tipo de mejoras del hogar. Comencemos, lo primero que debemos saber es que se debe hacer para saber que vamos a necesitar, en primera instancia debemos conocer en qué estado están las paredes, regularmente las paredes a ser repintadas tienen grietas, la pared se desconchó, presentan laceraciones, manchas, e incluso trazas de humedad en forma de moho.

Ya conociendo los síntomas de nuestras paredes procedemos a adquirir todos los productos necesarios para todo el proceso de pintado, debemos tener en cuenta que las mejoras del hogar como la pintada de la casa, implica varios procesos previos a la aplicación de la pintura. Es recomendable hacer una lista a modo de guía que incluya todo lo necesario, en dicha lista debemos anotar lijas de varias gradaciones, cintas adhesivas, productos anti fungicidas en base a cloro, productos de limpieza y detergentes, brochas de varios tamaños y rodillos con mango largo, escaleras de tijera, plásticos para proteger el piso, pintura dependiendo del tamaño de la superficie, entre otros.

El primer procedimiento es la preparación de la pared, un buen lijado posterior a la eliminación de capas de pintura con una espátula, allana el terreno para la reparación de grietas con mastique y pasta profesional, posteriormente se procede a lijar nuevamente el exceso de material hasta que quede completamente lisa la superficie. Para lograr diversos niveles de lijado tanto grueso como fino se debe disponer de varios tipos de papeles de lija recomendablemente medios y finos, los más gruesos quitan mucha superficie y pueden arruinar el trabajo.

Una vez reparadas y lijadas nuestra paredes procedemos a tratar las áreas con humedad, aquí podemos usar algún producto en base a cloro ya que el cloro ayuda a eliminar los hongos de manera muy efectiva. Después de la aplicación de éste tipo de producto debemos esperar a que la pared esté completamente seca para seguir trabajando. El paso siguiente en las mejoras del hogar será remover las manchas con algún producto especial, y finalmente aplicamos la pintura, las capas de pintura van a depender de la pintura que usemos. Recuerda las mejoras del hogar van en beneficio de tu calidad de vida y mientras mejores sean los productos usados, mejor y más duradero serán dichos trabajos.