Muebles de madera: una excelente opción decorativa

Los muebles de madera pintada o al natural siguen siendo tendencia en materia de decoración, y por lo que parece, no se irán con facilidad a ningún lado, es decir no pasan de moda. En épocas pasadas muchas personas temían realizar alguna reforma a sus muebles de madera, inclusive los reservaban única y exclusivamente para la zona del jardín o la sala, sin embargo ahora estos muebles están en todos lados.

Es importante destacar que con el pasar del tiempo se han convertido en una especie de proyecto, es cuál ha sido llevado a cabo por expertos y principiantes, para realizar cualquier transformación a un material tan noble como lo es la madera, aun cuando estos muebles pueden ser conseguidos en cualquier tienda. Sin embargo es muy necesario destacar una diferencia con respecto a los muebles de madera, ya que algunas personas a la hora de decorar caen en el error de querer transformar o mejorar los muebles que son pintados, de la misma manera que los de madera original, sin saber que estos deben ser trabajados de una manera mucho más elaborada, ya que de no ser así lo único que se puede lograr es dañar la madera en su totalidad.

Por ello te en las siguientes líneas tienes a tu disposición algunos consejos, los cuales te ayudaran a incluir de manera exitosa algunos muebles de madera en la decoración de algunas estancias de tu hogar: Los muebles blancos de madera son los más idóneos si lo que se quiere es crear un perfecto estilo vintage, rústico o al mejor estilo country. Es por ello que si deseas crear un ambiente tranquilo, familiar pero sobre todo muy cómodo y confortable, estos muebles son los ideales para complementar de mejor manera el espacio.

De igual manera es posible realizar la combinación de algunos muebles blancos junto a los muebles de madera original es decir, marrón, pero siempre dependerá del estilo y diseño que se está buscando, pero es vital que se usen otros elementos decorativos que imprimen el color necesario para contrarrestar la sobriedad de la estancia. Los muebles de madera pintados son tendencia, y por lo que parece, no se van a ningún lado. Aunque hace algunos años la mayoría no se animaría a ponerle un dedo a la cálida madera, ahora estos muebles están en todos lados. No solo se han convertido en el proyecto perfecto para principiantes, pero también se pueden comprar en tiendas de decoración en todo el mundo.

Pero decorar con muebles pintados no siempre es igual que decorar con muebles de madera original, ya que resaltan más. Sigue estos consejos al incluir estas piezas en tu hogar: Entre las opciones más fiables también tenemos los muebles blancos de madera son perfectos para crear un estilo vintage, rústico o country. Si buscas crear un ambiente tranquilo, familiar y cómodo, estos muebles complementaran el espacio.

Combina muebles blancos junto con los muebles de madera original se complementan perfectamente. Aunque puedes usar varios muebles de madera blancos en un ambiente, asegúrate de agregar color en otros elementos. Por otra parte tenemos los muebles pintados en colores brillantes, aun cuando estos no son tan fáciles de combinar con otros elementos como lo es el caso de los colores neutros, es importante destacar que estos suelen resaltar mucho más, siempre y cuando no haya otro objeto de color en el área, bien sea sala, comedor, etc.

Lo ideal es que este tipo de muebles sean usados para llamar la atención, donde todas las miradas recaigan sobre ellos, luciendo de esta manera como una pieza especial, la cual contribuirá con la personalidad del espacio, considerando que este estilo de muebles debe ser del gusto de quien lo elija, ya que su aspecto es mucho más sobrio. Una opción para los amantes de los tonos pasteles, son los muebles pintados en estos colores, ya que estos tonos son perfectos si lo que se quiere es agregar color pero no llamar demasiado la atención, es decir resaltar de una manera muy disimulada, con tan solo incluir un solo mueble en cualquier lugar de la casa.

En la actualidad los tonos pasteles son tendencia, por ello no se puede dudar a la hora de elegirlos, mucho más solo que se necesita es estilizar por completo es estilo de la casa. Si tienes algún mueble en el abandono puedes restaurarlo en pocos pasos, para así crear lo mejor del estilo Shabby chic en casa, lo que debes hacer es lo siguiente: lija un poco la madera después de pintarla, esto te permitirá darle un estilo antiguo. También se recomienda la combinación de muebles pasteles que cuenten con algunos detalles sofisticados, bien sean piezas de color dorado o bronce, así como elementos antiguos como por ejemplo, candelabros o textiles con textura o figuras antiguas. Además los muebles en colores pasteles también son ideales para decorar las habitaciones infantiles.

Una de las primeras cosas que debemos tener en cuenta, es que los muebles deben contar con el mantenimiento necesario, es decir, no dejar que la humedad o el polvo acabe con el aspecto que poseen nuestros muebles, además los muebles en color neutro, nos ofrecen un aspecto natural pero sobre todo muy combinable con el resto de los elementos decorativos, por ello se recomienda limpiar estas superficies de madera con un trapo húmedo, no muy mojado, para luego pasar un paño seco, con algún producto para pulir o proteger madera, pero antes debemos tener conocimiento sobre el tipo de pintura que posee cada mueble, ya que si es una pintura que se caiga con el agua en el primer contacto comenzará a desteñir el color.

Es de vital importancia conocer el tipo de madera de la cual está hecho nuestro mueble, ya que con la variedad que existe algunas tienen mucho más tiempo de vida útil que otras, sin embargo lo que se busca es la durabilidad más extensa del producto, y que en un caso tal lo que se requiere es que nuestros muebles se encuentren en óptimas condiciones, de esta manera los gastos disminuirá.