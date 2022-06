Reciclando y decorando con Muebles de Paleta

En estos tiempos de y evitando calentamiento global, del cuidado del medio ambiente, procurando sembrar más árboles y por otro lado evitando la tala indiscriminada, el reciclaje de la madera es una alternativa muy útil, además de práctica cuando se trata de poder decorar nuestros hogares con muebles de paleta reciclados.

Cuántas veces no hemos visto las estructuras de paletas de madera en las esquinas de nuestras calles, tiradas y sin uso. Pues bien aquí explicaremos un poco sobre algunos modos de aprovechar estas estructuras en la elaboración de muebles de paleta y otros objetos, para el embellecimiento de nuestras casas.

Comencemos con aclarar que la calidad de la madera con que son fabricadas las estructuras de paletas de madera, en bastante buena y resistente, no olvidemos que estas estructuras son hechas con una finalidad industrial, por lo tanto requieren de una buena manufactura, solidez y durabilidad. Un punto muy a favor a la hora de hacer nuestros muebles de paleta reciclados.

Tipos de muebles de paleta

Una vez aclarado el punto en cuanto a la calidad de la madera de nuestras paletas, manos a la obra, definamos todo lo que podemos construir con estas estructuras tan fabulosas y versátiles.

Con las paletas de madera recicladas podemos fabricar infinidad de productos, desde muebles de paleta, tanto para interior, así como para exteriores, cómodas, revisteros, estantes, zapateras, cunas, camas para mascotas, columpios, bibliotecas, mesas de todos los tamaños, bases para camas y pare de contar, sólo requerimos de unas cuantas herramientas muy necesarias, como una sierra circular, taladros con mechas de varios tipos y tamaños, martillos, lijadora, clavos para madera en medidas variadas, tornillos variados, sierra caladora, serrucho, segueta, alicates, pinzas, y no olvidemos los lentes de seguridad y los guantes.

Ya equipados con nuestras herramientas comencemos a proyectar los muebles de paleta que haremos.

Lo primero que haremos será lo que más necesitamos, por ejemplo un juego de comedor y un sofá para nuestra sala, serán nuestros primeros muebles de paleta hechos por nosotros mismos y sólo con paletas de madera recicladas, un lujo que no todo el mundo puede darse, sólo los amantes sinceros del medio ambiente, los que saben de la importancia del reciclaje y la preservación del medio ambiente. Empezaremos por definir cuántas paletas necesitaremos para nuestros muebles de paleta, partiendo de que serán cuatro sillones, pueden ser unas dos por cada sillón del comedor, otras dos para la mesa y si la queremos más alta podemos incorporar tres, ya llevamos alrededor de once paletas. Antes de comenzar a cortar las paletas de madera debemos lijarlas para quitarles un poco los filos y lo áspero, no olvidemos que no son maderas cepilladas por su uso industrial. Después procedemos a cortar las paletas para definir los respaldos y el área del asiento. Es muy importante que cuando estemos haciendo las uniones entre el espaldar y el asiento usemos suficiente cola blanca o pegamento blanco para madera, dejamos secar con las piezas sujetadas con prensas fijadas también con clavos para madera sin cabeza, para cuidar el acabado.

Una vez armados los sillones de nuestros muebles de paleta, procedemos a armar la mesa, lo cual es mucho más sencillo, ya que se aprovecha la totalidad de la pieza sin necesidad de cortarla. Podemos incorporarle ruedas si la queremos con movilidad o si no una base de hierro sencilla. Encima de las paletas podemos colocar una chapa de madera a la medida, o una lámina de vidrio de dos pulgadas y listo ya tenemos armado nuestro juego de comedor hecho con muebles de paleta reciclados.

La última fase es definir si dejamos nuestros muebles de paleta al natural, o por el contrario los pintamos.

Si decidimos dejarlos al natural, una decisión para los amantes de los tonos naturales de la madera. Aun así disponemos de varias opciones en cuanto a tintas color madera, que por un lado realzan el color de la madera y por el otro lado la protegen, otorgándole mayor durabilidad y resistencia. Por último sellamos con varias manos de barniz y dejamos todo impecable como nuevo, nadie hubiese imaginado que pudiésemos hacer unos muebles de paleta tan hermosos con paletas de madera recicladas.

Por otro lado si decidimos pintar con diversos colores nuestros muebles de paleta, también existen variedad de opciones en cuanto a esmaltes disponibles en el mercado, en varias presentaciones. Igualmente previo a la pintura debemos aplicar algún producto sellador o premier que ayude a sellar y cerrar los poros de la madera, después aplicamos de dos a tres capas de pintura dejando que sequen bien, con intervalos de unas tres o cuatro horas entre cada mano. También debemos cuidar los detalles del acabado antes de pintar, cómo cubrir algunas fisuras o huequitos indeseados con masilla profesional, lijamos y listo a pintar.

La última fase son los cojines de nuestros muebles de paleta, y éstos indudablemente deben ir en armonía primeramente con los muebles de paleta, también deben combinar con el resto de la decoración de nuestra casa, con las cortinas, con las puertas, con las paredes, con el piso y hasta con las lámparas, recordemos que en la decoración es muy importante tener en cuenta la concepción de que un espacio es un todo armónico, donde cada uno de los elementos que lo conforman tiene su razón de ser y estar, su importancia dentro de ese todo.

Un tip muy práctico para ayudarnos a escoger el estilo de cojines para nuestros muebles de paleta, es el guiarnos por lo que los arquitectos llaman el sentido común del color, es decir trabaja con tonos medios, nunca estridentes, el blanco y los tonos cremas se pueden combinar con infinidad de espacios de modo armonioso.

Cuando invitemos a nuestros amigos y familiares a nuestra casa les verás las caras de sorprendidos, al ver la originalidad de tus nuevos muebles de paleta, además hechos por ti mismo. Tanto así que los amaran y te pedirán que los enseñes como hacerlos, porque no sólo serán los muebles de la sala, son las estanterías, la despensa de los vinos, la zapatera, la casa del perrito, el columpio del jardín y los muebles del cuarto de los niños.

Todo hecho con conciencia ambientalista, reciclando y decorando con muebles de paleta.