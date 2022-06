Decora tu casa con paletas de madera

Las tendencias decorativas con el pasar del tiempo han evolucionado, estas adaptándose a la realidad y necesidades de cada individuo, es por ello que las paletas de madera las cuales son usadas en el transporte de carga pesada para proteger los artículos bien sean pesados o livianos de cualquier incidente en el camino. Los métodos de reciclaje de igual forma han ido avanzado, llegando al punto de servir en los proyectos de decoración de muchas casas. Es por ello que en esta oportunidad te mostraremos cómo algunas personas y a partir de ahora tú, podrás crear maravillosos diseños con tan solo invertir un poco de creatividad, donde lograrás convertir estas rústicas piezas en maravillosos artículos decorativos y además muy útiles para tu hogar. Por ello lo primero que debes hacer es buscar algún lugar donde desechen las paletas de madera, y recuerda no dudar a la hora de comenzar a coleccionarlas, para iniciar la realización de hermosas piezas para tu hogar. El bricolaje resulta ser la alternativa perfecta para la restauración de estos elementos, para la creación de un diseño sustentable, considerando que podrás tomar los trucos más infalibles para crear maravillosos sillones, muebles, camas, mesas, así como un rinconcito para que los niños y adultos jueguen en sus ratos libres, Recuerda: la única limitación será siempre tu imaginación.

Para comenzar con todo lo que puedes hacer con las paletas en la zona de la terraza tenemos la creación de un juego de muebles muy original con paletas de madera, donde sólo necesitarás algunos clavos, algo de pintura (de tu preferencia) y algunos cómodos cojines. Lo primero que debes hacer es buscar las paletas que darán vida al proyecto, luego de tenerla debes medir el espacio disponible, de esta manera podrás tener en cuenta cuantos muebles puedes colocar realmente, sino podrás cometer el error de hacer más de los que caben en el espacio, y se tornara un verdadero dolor de cabeza.

Es importante ubicar los muebles en una zona con techo, ya que si no la madera de las paletas con el tiempo y la humedad se irá deteriorando, reduciendo de esta manera su tiempo de vida útil, además mostrará siempre un aspecto opaco y muy descuidado, cosa que no se quiere ya que esto sólo dará un aspecto negativo a un espacio tan importante como este, recuerda que los colores que elijas deben cubrir en su total toda la superficie, evitando que la pintura sea de aquella que se pela o se cae con tan solo un contacto con el agua. Por otro lado si eres amante de las plantas está próxima idea te encantará. Comienza por fijar junto a uno de los muros una de estas paletas, recordando que antes debes lavarla y pintarla, de esta forma tendrá la oportunidad de tener tu propia base para colocar las diferentes especies de plantas que tienes. Además podrás utilizar maceteros de diferentes colores, de esta manera podrás dar el toque de luz y brillo que tanto necesita esta zona de la casa, teniendo en cuenta que la madera es muy resistente, así que no deberás preocuparte por que se caiga, claro es necesario que sea muy bien instalada para evitar cualquier tipo accidente. Si no tienes mucho presupuesto como para comprar un escritorio de madera, y además el espacio es algo reducido las paletas de madera puede servir también como escritorio. Aun cuando en este proyecto quizás tome mucho más horas de trabajo que los diseños anteriores, resulta ser una buena inversión.

Para la creación de un escritorio debes utilizar 3 paletas, dos servirán como las bases, mientras que la otra te servirá para hacer la mesa, además debes contar con algunas herramientas como lo son los clavos, martillo, brocha, lija, pintura, etc. Debes comenzar por lijar las tres paletas, para luego comenzar a fijar las que servirán de base, es decir las que serán las patas de la mesa. Luego de empatar todas las piezas debes lijar para eliminar los poros y pequeños desperfecto, al final debes limpiar la superficie para desaparecer los residuos.

Por último debes proceder a pintar, con el color de tu preferencia y listo, ya puedes disfrutar de una original y muy económica mesa para tu computadora y demás actividades laborales. En la zona de la sala también puedes hacer cosas maravillosas con paletas de madera, comenzando con la colocación de una hermosa mesita para el café o las revistas, para complementar la decoración de este espacio, de esta manera todos los visitantes podrán disfrutar de lo mejor del reciclaje. Puedes conseguir una paleta sin importar su estado, luego debes proceder a lijar de esta forma podrás deshacerte de los detallitos, que por más mínimos que sean son muy importante. Debes pintar la madera del color que más te guste, y a su vez deben fijarse unas rueditas a las patas, además una opción muy válida es cortar un vidrio a la medida de la paleta, esto permitirá que se vea mucho elegante.

Últimamente se ha convertido en tendencia las camas bajas, mientras más pegadas al suelo mejor, ya que de esta manera ayudan a ampliar visualmente los metros disponibles en los espacios pequeños. Por otro lado puedes hacer una maravillosa cama para tu mascota, de esta manera podrás ahorrar algo de dinero, y ellos son un miembro más de la familia, por lo que también merecen ser consentidos. Para llevar a cabo este proyecto debes colocar dos paletas en la zona de tu preferencia, y colocar un cojín corrido del tamaño de ambas paletas cuando son unidas, de esta manera tu mascota tendrá su propia zona de confort.

Los muebles en L ideal son ideales para la zona de la terraza, en especial cuando tenemos una reunión especial o fiesta para fiestas, debes colocar 5 paletas en L (o más si es de tu agrado y el espacio lo permite) luego debes ir empatando una paleta con otra, al terminar esta unión es muy importante que pintes toda la superficie, preferiblemente de un color oscuro, ya que de no ser así se ensucia la superficie con mucha facilidad. Además podrás ir agregando diversos elementos para decorar el espacio.