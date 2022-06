La importancia fundamental de los Planos de la cocina

Cuando entramos a un Showroom de diseños para cocinas, ¿a qué le prestamos más atención, a los materiales, a los colores, a la funcionalidad, a los planos de la cocina o al tamaño? Antes de tomar una decisión tan importante debemos pensar en todas estas cosas, sobre todo en el tema de los planos de la cocina, allí están expresadas gráficamente las ideas del diseñador, y luego mostradas a los usuarios o clientes en forma de maqueta o proyecto.

Cuando ordenamos el diseño o la remodelación debemos cuidar que los planos de la cocina obedezcan fielmente no sólo a nuestras exigencias de diseño, sino sobre todo a la funcionalidad y medidas precisas. Los planos de la cocina nos permiten conocer en detalle no sólo la ubicación del mobiliario y artefactos, también nos permiten conocer con exactitud aspectos técnicos muy útiles e importantes a la hora de arreglos y reparaciones posteriores, por ejemplo el curso de las tuberías y desagües, las tuberías de gas y de calefacción. Indudablemente toda cocina debe contener los sistemas e instalaciones mencionados anteriormente, pero no siempre disponemos de los planos de la cocina, y eso puede entorpecer y encarecer cualquier trabajo de reparación, por ignorancia de los planos.

A la hora de remodelar o hacerte una nueva cocina, asegúrate de trabajar con profesionales que hagan buenos planos de la cocina, claros y entendibles, sin nomenclaturas ininteligibles, donde comprendas todo claramente y puedas mostrárselo al técnico pertinente de ser necesario, al plomero, al albañil, al diseñador, al técnico de gas o al carpintero.

Recuerda que los planos de la cocina son la radiografía de tu cocina, son muy necesarios y debes procurar trabajar cualquier diseño o remodelación en base a éstos, de manera de garantizarte una satisfacción plena, porque la cocina es el espacio donde preparas tus alimentos y debe ser el lugar mejor conocido para ti.