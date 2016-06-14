SOMOS UNA EMPRESA DEDICADA AL DISEÑO Y FABRICACIÓN DE MOBILIARIO HOGAR Y COMERCIAL, NUESTRO PRINCIPAL PRODUCTO SON LAS COCINAS EMPOTRADAS DE ALTA GAMA, SIN DEJAR DE LADO NUESTRAS LINEAS DE COCINAS. CON DISEÑOS EXCLUSIVOS ADAPTADOS A LAS NECESIDADES DE CADA CLIENTE.
- Servicios
- cocinas
- closets
- Vestier
- Muebles de Baño
- OFICINAS COMERCIALES
- Área geográfica
- Venezuela
- Reconocimientos de la empresa
- MANTENEMOS PRESENCIA EN UNA DE LAS MAS IMPORTANTES EXPOSICIONES DE DECORACIÓN COMO LO ES DECORALIA EN EL CCCT.
- Dirección
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C.C. FRANFIL, LOCAL D, P.B, CARRETERA CHARALLAVE CUA KM 1. EDO. MIRANDA
1061 Caracas
Venezuela
+58-4141147918 www.facebook.com/cocinas.orbitalma