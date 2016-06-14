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GRUPO ORBITALMA
Fabricantes de cocinas en Caracas
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    LINEA GALAXY

    SOMOS UNA EMPRESA DEDICADA AL DISEÑO Y FABRICACIÓN DE MOBILIARIO HOGAR Y COMERCIAL, NUESTRO PRINCIPAL PRODUCTO SON LAS COCINAS EMPOTRADAS DE ALTA GAMA, SIN DEJAR DE LADO NUESTRAS LINEAS DE COCINAS. CON DISEÑOS EXCLUSIVOS ADAPTADOS A LAS NECESIDADES DE CADA CLIENTE.

    Servicios
    • cocinas
    • closets
    • Vestier
    • Muebles de Baño
    • OFICINAS COMERCIALES
    Área geográfica
    Venezuela
    Reconocimientos de la empresa
    MANTENEMOS PRESENCIA EN UNA DE LAS MAS IMPORTANTES EXPOSICIONES DE DECORACIÓN COMO LO ES DECORALIA EN EL CCCT.
    Dirección
    C.C. FRANFIL, LOCAL D, P.B, CARRETERA CHARALLAVE CUA KM 1. EDO. MIRANDA
    1061 Caracas
    Venezuela
    +58-4141147918 www.facebook.com/cocinas.orbitalma
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