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Студия дизайна интерьера
Arquitectos de Interiores en Калуга
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    • Студия дизайна интерьера
    Студия дизайна интерьера
    Студия дизайна интерьера
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    Компания Designmama

    – студия дизайна интерьера в Калуге, специализирующаяся на создании эргономичных, практичных и красивых интерьеров квартир, коттеджей и общественных помещений. В первую очередь дизайн интерьера для нашей студии – это решение поставленных задач, а никак не реализация своих "творческих амбиций" и  «вкусовых предпочтений» на объекте заказчика и за его же счет.

    Результатом работы дизайнеров является дизайн-проект с проработкой интерьеров всех помещений квартиры, коттеджа или коммерческого помещения. Следуя основным принципам профессионализма, функциональности и красоты, мы наработали результативный метод проектирования интерьеров любой сложности.

    Servicios
    Дизайн интерьера
    Área geográfica
    Калуга Москва
    Dirección
    Россия
    248007 Калуга
    Rusia
    +7-9208823105 designmama-studio.ru

    Valoraciones

    MARINKA
    hace casi 4 años
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