Компания Designmama

– студия дизайна интерьера в Калуге, специализирующаяся на создании эргономичных, практичных и красивых интерьеров квартир, коттеджей и общественных помещений. В первую очередь дизайн интерьера для нашей студии – это решение поставленных задач, а никак не реализация своих "творческих амбиций" и «вкусовых предпочтений» на объекте заказчика и за его же счет.

Результатом работы дизайнеров является дизайн-проект с проработкой интерьеров всех помещений квартиры, коттеджа или коммерческого помещения. Следуя основным принципам профессионализма, функциональности и красоты, мы наработали результативный метод проектирования интерьеров любой сложности.