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Diseño Arquitectonico y Paisajismo
Arquitectos en Cordero
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    SOMOS UN EQUIPO DE ARQUITECTOS, INGENIEROS, ABOGADOS, TOPOGRAFOS,  QUE SE ENCARGA DE DISEÑAR PROYECTOS, MOBILIARIO  Y DECORACION DE INTERIORES. PRESUPUESTOS, AVALUOS, COMPRA Y VENTA DE INMUEBLES, ADMINISTRACION DE OBRAS Y CONSTRUCCION DE LAS MISMAS. 

    Servicios
    • PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA
    • MOBILIARIO URBANO
    • PAISAJISMO
    • CARPINTERIA
    • HERRERIA
    • MAQUINARIA
    • CONSTRUCCION DE MUEBLES E INMUEBLES.
    Área geográfica
    • VENEZUELA
    • SAN CRISTOBAL
    • CORDERO DEL ESTADO TACHIRA
    Reconocimientos de la empresa
    ARQUITECTO UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TACHIRA UNET
    Dirección
    CENTRO PROFESIONAL CORDERO. AV CRISTOBAL MENDOZA Nª9-55 L-02. TELEFONO 0276 511 61 63 0414 718 75 96
    5012 Cordero
    Venezuela
    +58414718759602765116163
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