SOMOS UN EQUIPO DE ARQUITECTOS, INGENIEROS, ABOGADOS, TOPOGRAFOS, QUE SE ENCARGA DE DISEÑAR PROYECTOS, MOBILIARIO Y DECORACION DE INTERIORES. PRESUPUESTOS, AVALUOS, COMPRA Y VENTA DE INMUEBLES, ADMINISTRACION DE OBRAS Y CONSTRUCCION DE LAS MISMAS.
- Servicios
- PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA
- MOBILIARIO URBANO
- PAISAJISMO
- CARPINTERIA
- HERRERIA
- MAQUINARIA
- CONSTRUCCION DE MUEBLES E INMUEBLES.
- Área geográfica
- VENEZUELA
- SAN CRISTOBAL
- CORDERO DEL ESTADO TACHIRA
- Reconocimientos de la empresa
- ARQUITECTO UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TACHIRA
UNET
- Dirección
-
CENTRO PROFESIONAL CORDERO. AV CRISTOBAL MENDOZA Nª9-55 L-02. TELEFONO 0276 511 61 63 0414 718 75 96
5012 Cordero
Venezuela
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