ACTUALMENTE LA EMPRESA MANTIENE EL NOMBRE DE P&P INGENIEROS, C.A. DONDE EL DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA ESTA DIRIGIDO POR LA ARQ. PAOLA DE LUCA JUNTO A UN GRAN GRUPO DE DISEÑADORES Y ARQUITECTOS DISPUESTOS AFRONTAR CUALQUIER RETO. LA EMPRESA DISPONE DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS QUE DISEÑAN, PLANIFICAN Y EJECUTAN CUALQUIER OBRA CIVIL. EN SU ACTUALIDAD SE MANTIENE ELABORANDO:
MOVIMIENTO DE TIERRA
DISEÑO PAISAJISTA Y DE INTERIORES
INFRAESTRUCTURA URBANA
CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURAL DE NAVES INDUSTRIALES
- Servicios
- REDERIZADO
- 3D
- PLANOS ESTRUCTURALES
- ARQUITECTÓNICOS Y DE SERVICIOS. TODO EN OBRAS CIVILES
- Área geográfica
- MARACAY
- Dirección
-
0241 Maracay
Venezuela
+58-4243306858