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ARQ. PAOLA DE LUCA
Arquitectos en Maracay
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    ACTUALMENTE LA EMPRESA MANTIENE EL NOMBRE DE P&P INGENIEROS, C.A. DONDE EL DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA ESTA DIRIGIDO POR LA ARQ. PAOLA DE LUCA JUNTO A UN GRAN GRUPO DE DISEÑADORES Y ARQUITECTOS DISPUESTOS AFRONTAR CUALQUIER RETO. LA EMPRESA DISPONE DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS QUE DISEÑAN, PLANIFICAN Y EJECUTAN CUALQUIER OBRA CIVIL. EN SU ACTUALIDAD SE MANTIENE ELABORANDO:

    MOVIMIENTO DE TIERRA 

    DISEÑO PAISAJISTA Y DE INTERIORES 

    INFRAESTRUCTURA URBANA 

    CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURAL DE NAVES INDUSTRIALES 

    Servicios
    • REDERIZADO
    • 3D
    • PLANOS ESTRUCTURALES
    • ARQUITECTÓNICOS Y DE SERVICIOS. TODO EN OBRAS CIVILES
    Área geográfica
    MARACAY
    Dirección
    0241 Maracay
    Venezuela
    +58-4243306858
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