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MADERA,EUCALIPTUS
Carpinteros en Guayana
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    SOMOS ASERRADERO EN VENEZUELA(CONSUMO NACIONAL)

    Área geográfica
    • EDO. MONAGAS Y BOLIVAR
    • VENEZUELA
    • guayana
    Dirección
    ESTADO MONAGAS Y ESATADO MONAGAS,ZONA EXPLOTACION FORESTAL
    8050 Guayana
    Venezuela
    +58-4148626279
    Aviso legal

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