VENTA DE MADERA ESTRUCTURAL DE EUCALIPTUS IDEAL PARA CASAS,CABAÑAS Y DECORACION PAISAJISTA,DIRIGIDO A ARQUITECTOS,CONSTRUCTORES,EBANISTAS Y PROYECTOS.
ESTANTILLOS PARA CERCAS DE FINCAS
PUNTALES DE CONSTRUCCION
Y MADERA EN GENERAL
SOMOS ASERRADERO EN VENEZUELA(CONSUMO NACIONAL)
- Área geográfica
- EDO. MONAGAS Y BOLIVAR
- VENEZUELA
- guayana
- Dirección
-
ESTADO MONAGAS Y ESATADO MONAGAS,ZONA EXPLOTACION FORESTAL
8050 Guayana
Venezuela
+58-4148626279
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04148626279-02863272387