PUMARCONST, C.A, RIF.: J-40175013-3, EMPRESA DE SERVICIOS COMERCIALES DEDICADA AL AREA DE CONSTRUCION Y OBRAS DE BIOINGENERIA, TAMBIEN SOMOS PROVEEDORES DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION, MOBILIARIOS Y DE OFICINA.
- Servicios
- Gerencia de proyectos
- ADMINISTRACION DE CONTRATOS
- ejecucion de obras
- ALQUILER DE EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION
- Área geográfica
- Venezuela y caracas
- Dirección
-
Av Cajigal, Urb. San Bernandino
1010 Caracas
Venezuela
+58-4120882970
Aviso legal
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