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PUMARCONST, C.A
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    PUMARCONST, C.A, RIF.: J-40175013-3, EMPRESA DE SERVICIOS COMERCIALES DEDICADA AL AREA DE CONSTRUCION Y OBRAS DE BIOINGENERIA, TAMBIEN SOMOS PROVEEDORES DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION, MOBILIARIOS Y DE OFICINA.

    Servicios
    • Gerencia de proyectos
    • ADMINISTRACION DE CONTRATOS
    • ejecucion de obras
    • ALQUILER DE EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION
    Área geográfica
    Venezuela y caracas
    Dirección
    Av Cajigal, Urb. San Bernandino
    1010 Caracas
    Venezuela
    +58-4120882970
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