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Важным моментом при начале любого ремонта квартиры в Барселоне и в Марбелье является составления плана работ. В нем должны быть учтены этапы производимых работ, материалы, необходимые для осуществления планируемых изменений, сроки и выделяемый бюджет. Создание дизайн-проекта можно осуществить самостоятельно или поручить его разработку профессионалам. Благодаря правильному расположению мебели и бытовой аппаратуры, можно спроектировать расположение розеток. Это обеспечит дополнительный комфорт и уют в помещении. Планирование позволит совершить закупку необходимых материалов в нужном объеме. В этом случае не придется закупать лишние материалы или искать их при нехватке. Если выполнить дизайнерский проект в цветовом исполнении, то это позволит убедиться в правильности подобранных цветовых решений. В процессе разработки проекта может появиться множество различных идей, поэтому стоит оставить пару-тройку вариантов. Обсудив их со всеми домочадцами, можно подобрать более удачный вариант. Каждую из комнат можно разделить на определенные зоны. К примеру, при оформлении детской комнаты необходимо выделить место для сна и область для занятий ребенка. Кухню обычно разделяют на рабочую и обеденную зону. При планировке и разделении санузла стоит точно определить размеры устанавливаемой сантехники и аксессуаров. Безусловно, всех мелочей спланировать не получится, но это позволит уберечь жильцов от неправильного расположения коммуникаций, потерянного времени на приобретение дополнительных материалов или порчи отделочных материалов при несоблюдении последовательности проводимых работ.