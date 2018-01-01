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Адріані Лімі Секрети краси найвірнішого "ангела" Victoria's Secret

Сьогодні, 11 червня, святкує день народження бразильська супермодель Адріана Ліма. Однією з найбільш досвідчених манекенниць планети виповнюється 38. З нагоди цієї дати LifeStyle24 відкриває читачам секрети краси від яскравої зірки подіумів.

Вона 19 років брала участь в самому грандіозному показі нижньої білизни, а останній її вихід (2018 рік) зворушив не тільки колег- "ангелів", а й сотні тисяч шанувальників. Однак після завершення співпраці з брендом Victoria's Secret Адріана Ліма не взяла паузу в модельній життя. З новими силами вона почала блищати на обкладинках журналів і зніматися у фотосесіях. До речі, зовсім недавно супермодель стала обличчям рекламної кампанії ювелірних прикрас Chopard (Швейцарія).

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