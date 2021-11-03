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ООО <q>РуфМаркет Торг</q>
Instaladores de techos en Minsk
Resumen 3Proyectos (3) 0Ofertas (0) 0Libros de ideas (0)
Valoraciones (3)
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Servicios

  • кровельные материалы

Proyectos

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    • Металлочерепица Kvinta Uno Velur RAL 7016 от Grand Line. Монтаж кровли из металлочерепицы., ООО "РуфМаркет Торг" ООО 'РуфМаркет Торг' Techos Metal Gris
    Металлочерепица Kvinta Uno Velur RAL 7016 от Grand Line. Монтаж кровли из металлочерепицы., ООО "РуфМаркет Торг" ООО 'РуфМаркет Торг' Techos a cuatro aguas Metal Gris
    Металлочерепица Kvinta Uno Velur RAL 7016 от Grand Line. Монтаж кровли из металлочерепицы., ООО "РуфМаркет Торг" ООО 'РуфМаркет Торг' Techos a cuatro aguas Metal Gris
    +3
    Металлочерепица Kvinta Uno Velur RAL 7016 от Grand Line. Монтаж кровли из металлочерепицы.
    Instalación de baldosas metálicas Kvinta Uno Purlite Matt Ral 7024, ООО "РуфМаркет Торг" ООО 'РуфМаркет Торг' Techos a cuatro aguas Metal Gris
    Instalación de baldosas metálicas Kvinta Uno Purlite Matt Ral 7024, ООО "РуфМаркет Торг" ООО 'РуфМаркет Торг' Techos a cuatro aguas Metal Gris
    Instalación de baldosas metálicas Kvinta Uno Purlite Matt Ral 7024, ООО "РуфМаркет Торг" ООО 'РуфМаркет Торг' Techos a cuatro aguas Metal Gris
    +2
    Instalación de baldosas metálicas Kvinta Uno Purlite Matt Ral 7024
    Instalación de baldosas metálicas modulares Dachpol Egeria, ООО "РуфМаркет Торг" ООО 'РуфМаркет Торг' Techos a cuatro aguas Metal Gris
    Instalación de baldosas metálicas modulares Dachpol Egeria, ООО "РуфМаркет Торг" ООО 'РуфМаркет Торг' Techos a cuatro aguas Metal Gris
    Instalación de baldosas metálicas modulares Dachpol Egeria, ООО "РуфМаркет Торг" ООО 'РуфМаркет Торг' Techos a cuatro aguas Metal Gris
    Instalación de baldosas metálicas modulares Dachpol Egeria
    Компания «Руфмаркет Торг» занимается продажами высококачественных материалов для кровли, фасадов и ограждений. Наши товары отличаются приемлемой стоимостью, длительным сроком службы, удобством эксплуатации и эстетичным внешним видом. Несмотря на достаточно молодой возраст, организация уже успела зарекомендовать себя в качестве надежного поставщика: с «Руфмаркет Торг» сотрудничают такие известнейшие и крупные заводы, как «Гранд Лайн», «Металлпрофиль», «Деке», «Marma» и другие. Также для клиентов предусмотрена услуга монтажа конструкций. Для получения подробной информации можно обращаться к сотрудникам компании, которые с радостью помогут подобрать подходящий материал, сориентируют по стоимости продукции и проконсультируют по другим интересующим вопросам.
    Área geográfica
    Minsk
    Dirección
    Казинца 123
    220099 Minsk
    Bielorrusia
    +375-295384848 roofmarket.by

    Valoraciones

    vladik
    понравились стенды на руфмаркет. есть и на улице, и в помещении. помогают определиться. https://roofmarket.by/wp-content/uploads/2021/09/IMG_6442.jpg
    hace 7 meses
    Fecha del proyecto: octubre 2021
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    aleksandr-858
    Todo perfectamente
    hace 7 meses
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    aleksandr-858
    Круто
    hace 7 meses
    Fecha del proyecto: noviembre 2021
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