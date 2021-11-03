Компания «Руфмаркет Торг» занимается продажами высококачественных материалов для кровли, фасадов и ограждений. Наши товары отличаются приемлемой стоимостью, длительным сроком службы, удобством эксплуатации и эстетичным внешним видом. Несмотря на достаточно молодой возраст, организация уже успела зарекомендовать себя в качестве надежного поставщика: с «Руфмаркет Торг» сотрудничают такие известнейшие и крупные заводы, как «Гранд Лайн», «Металлпрофиль», «Деке», «Marma» и другие. Также для клиентов предусмотрена услуга монтажа конструкций. Для получения подробной информации можно обращаться к сотрудникам компании, которые с радостью помогут подобрать подходящий материал, сориентируют по стоимости продукции и проконсультируют по другим интересующим вопросам.

Área geográfica Minsk Dirección Казинца 123

220099 Minsk

Bielorrusia

+375-295384848 roofmarket.by