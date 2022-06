Reforma

Reforma- una manera inteligente de mejorar la casa Posiblemente te estarás preguntando cuál es la manera indicada de mejorar la apariencia de tu hogar, ya que en la actualidad cambiar de casa es un poco más complicado. La albañilería, la carpintería y la decoración son la mejor alternativa que existe para la recuperación de un espacio, sin necesidad de cambiar de casa. Es por este motivo que con el pasar del tiempo el número de personas contratando los servicios de especialistas para transformar su casa ha aumentado de una manera sin precedente.

En las reformas de casa existen varios protagonistas: la propiedad, los dueños y los especialistas que darán inicio a la nueva transformación de la casa, sin embargo suele surgir grandes interrogantes, sobre ¿Qué materiales elegir? ¿Por dónde comienzo la reforma? ¿Cuánto tiempo durará? ¿Cuál será el precio de los materiales? Etc. Por ello debe estudiarse de una manera muy minuciosa lo que se quiere y lo que se estima invertir en esta transformación al hogar, ya que siempre dependerá del presupuesto el resultado que obtendremos en materia de decoración y restructuración.

Una de las primeras cosas que debemos hacer al momento de iniciar nuestra reforma en casa, es determinar cuáles son realmente nuestras necesidades, teniendo en cuenta que lo ideal es la elección de un diseño que nos agrade a nosotros y no para complacer a nuestras futuras visitas, recordando que nuestros gustos y preferencias deben hacer acto de presencia en el nuevo diseño del hogar.

Una maravillosa para planificar nuestras prioridades, es sentándose a pensar en total tranquilidad ¿Cuál será el diseño que queremos en casa? De esta forma podremos determinar de mejor manera cómo usamos nuestra vivienda, y cuales son aquellas cosas del modelo actual que nos molestan y queremos cambiar con prioridad.

Una técnica muy usada y confiable para la distribución de propiedades son los planos, estos son ideales a la hora de trabajar sobre el proyecto de reforma de cualquier hogar, estos salen a relucir luego de saber qué cosas son las que realmente necesitamos y cuáles no, de esta manera podremos lograr una mejor utilización de los espacios. En la actualidad existe un gran número de aplicaciones donde podremos crear alguno bocetos sobre lo que queremos, ya que de esta manera podremos estudiar como es debido donde colocar el baño, la sala, los cuartos, etc.

Sin embargo uno de los dolores de cabeza más frecuente a la hora de realizar cualquier proyecto de mejora en casa es el gran gasto, que esto genera, por ello es importante que sean calculados de buena manera los futuros gastos que puede generar el proyecto. Es bueno recordar que mientras más caminamos y preguntamos mejores precios vamos encontrando, y esto es a todas las escalas, bien sea para comprar ropa, zapatos, una casa, una ducha, etc. Es necesario ir comparando los precios que nos dan, ya que de esta manera podremos ahorrar mucho más de lo que tenemos dispuesto para gastar.

Tiempo de reforma

Muchos se preguntarán cuál es la época del año más indicada para realizar alguna mejora o remodelación, en casa, pues el verano es por excelencia la mejor temporada para trabajar construcción, ya que el calor permite que algunas mezclas se fijen con mayor facilidad en algunas superficies. Las paredes en días lluviosos no pueden ser pintadas, ya que la superficie tarda mucho más para absorber la pintura, por ello va a requerir varias capas de pintura, lo cual al final de la tarde será un gasto innecesario si se fuese hecho en verano.

La restauración de aquellos pisos que se encuentran en el exterior de la casa no puede hacerse en época de lluvia, puesto que el material empleado para fijar las baldosas, no puede tener contacto con el agua porque de ser naci no las fijara de la superficie. Los materiales que se encuentran actualmente disponibles en el mercado para pisos, son cada vez más variados, desde madera, hasta concreto pulido, podemos encontrar para mejorar la apariencia de estas superficies, sin embargo para el interior de la casa se recomienda el uso de cerámica, madera, porcelanato, etc. Mientras que para el exterior el concreto pulido, terracota, azulejos, y la madera puede resultar una excelente elección para mejorar el aspecto de estos espacios.

Ahora hablaremos de las mejoras que se pueden realizar en la zona del baño, ya que esta es una de las más frecuentadas por toda la familia, por ello debe tener un buen estilo, es importante destacar que uno de los materiales más recomendados para esta área son los azulejos, ya que estos imprimen al lugar un toque mucho más estilizado y a su vez muy fresco.

Recordando que en la actualidad la unificación de las duchas y bañeras resulta ser una opción muy acertada si lo que se busca es ahorrar todo el espacio que se pueda, considerando que la decoración minimalista hoy en día es ideal para este lugar, ya que nos muestra una vez más que los espacios no deben estar cien por ciento cargados para desbordar elegancia y mucho estilo.

Por último pero no menos importante debemos destacar la importancia del orden, ya que a la hora de iniciar cualquier reforma en casa debemos pensar por donde iniciaremos y por donde concluimos, de esta manera podremos conseguir una mejor manera para hacer las cosas. Considerando que la buena decoración luego de haber hecho el trabajo más pesado será la protagonista de todos los espacios, por ello debe mantenerse la misma línea decorativa entre un lugar y otro.

Si prevalece el estilo minimalista, el deber ser es que el mismo esté presente en otras instancias, sin importar qué zona de la casa es. De igual manera la buena iluminación permitirá el disfrute de toda la estancia, permitiendo que todas las personas noten cada uno de los cambios que se hicieron dentro de la propiedad. Considerando que la iluminación artificial debe ser aprovechada, incluyendo algunas cortinas claras o persianas en las diferentes estancias de la casa, o en el mejor de los casos pintar las paredes de colores claros para que se vea mucho más iluminado el hogar.