Construye y decora el techo de tu casa con los mejores materiales

Construir una casa desde cero resulta ser una de las inversiones más grandes que realicemos a lo largo de nuestra vida. Los pisos, techos, paredes, escaleras, divisiones internas, revestimientos, decoración. Pues todos estos elementos al ser sumado nos muestran una cifra muy grande. Sin embargo, a pesar de todos los gastos que esto presume, siempre encontramos una solución alterna para este tipo de situaciones. Construir un techo no necesariamente implica utilizar materiales extremadamente costosos, ya que al realizar un buen diseño y planificación de lo que se quiere, podemos ahorrar de una manera exorbitante los costos de los materiales que serán empleados para la construcción del techo. Para comenzar tenemos el techo de concreto, este antes de ser construido debe contar con una buena y minuciosa planificación a la hora de iniciar con el trabajo. Es importante destacar que es fundamental el asesoramiento de un profesional en este caso, ya que es un trabajo muy complicado. De igual manera es bueno recordar que una sola persona no será capaz de hacerlo solo, por lo que es necesario contar con la ayuda de varias personas, para aliviar la pesadez que el trabajo amerita.

La realización de una lista de materiales, nos ayudará a saber que necesitamos, en qué medida y con cuánta importancia, por ello para comenzar tenemos las vigas de acero, el cemento, alambre, arena, piedras panelones, pala, tobos, y para el trabajo es necesario contar con el equipo de seguridad como lo son los cascos de trabajo, las botas punta de acero y los guantes. La seguridad a la hora de hacer la construcción del techo debe ser muy elevada, de esta manera podrá llevar a cabo su actividad con éxito.

Cuando hablamos de un techo de concreto es vital recordar que la protagonista principal de esta construcción son las vigas de acero, ya que estas son las que correrán con todo el peso de la viga, y en un futuro serán el sostén de construcciones futuras, por ello deben ser lo más amplias que se pueda. Ellos deben ser fijados por un rayo o una pared.

Por otra parte tenemos a los techos de madera, estos resultan ser un verdadero lujo para muchas personas, no obstante, en la actualidad podemos observar que no resulta ser tan costosa la costosa la colocación de un techo con un hermoso y cálido acabado de madera, bien sea pulida y brillante o con un estilo rústico y sin tratar, existiendo diseños y estilos para cada gusto y por supuesto para cada presupuesto. Lo primero que debemos hacer es enumerar los tipos de madera que más suelen usarse para el revestimiento de techos. Para comenzar tenemos entre las más comunes y según sus funciones encontramos el Pino Paraná, el Pino Elliotis y para el sostén del techo tenemos maderas duras para las vigas y los tirantes; Paraíso, Pino Elliotis y Pino sin nudos parar, anchico, quebracho, colorado, o quebracho Blanco en columnas; Timbó, Laurel, Pino sin nudos en cenefas y Tablas de Saligna para los encofrados. Es bueno destacar que ha algunos tipos de madera que con el tiempo han sido reemplazados por otra, una de las más usadas anteriormente para la construcción de techos era el Pino Brasil, sin embargo en la actualidad al encontrarse en peligro de extinción tenemos Pino Paraná, siendo éste muy parecido al antes mencionado, sin embargo si lo que se quiere es un estilo algo más rústico, se recomienda emplear una madera poco tratada. Los techo de zinc resultan ser una de las opciones más económicas cuando de techos hablamos, estos son ideales cuando buscamos ahorrar lo más que podamos el presupuesto disponible. Este material puede ser encontrado en cualquier ferretería, además viene en varios colores: verde, gris y negro. Su colocación debe ser realizada en todo momento por un herrero, ya que la mala instalación de este techo puede resultar un verdadero desastre, comenzando porque es un material altamente afilado, y a su vez a la hora de un gran viento puede salir volando con mucha facilidad.

Para la instalación de este tipo de techo se necesitan: láminas de zinc, maquina de soldar, electrodos, vigas de hierro, remaches, pega, etc. en comparación a otros materiales este no se martilla ni necesita cemento, solo la buena colocación de cada una de las láminas de zinc, de la manera correcta, por ello es fundamental que las vigas de hierro sean debidamente soldadas al zinc. La pega es empleada para tapar los huecos que quedan en la unión lo en alambre, ya que si no son tapados a la hora de llover las goteras en la casa serán impresionantes.

Este techo de zing puede ser complementado con la colocación de un techo raso, este permite que el lugar se mantenga mucho más fresco gracias al material que se usa. Las láminas de yeso en color blanco dan un aspecto mucho más elegante y moderno a la estancia, el mismo puede ser complementado con unos apliques de luz para mejorar la presentación.

Según el tipo de techo puede establecerse la decoración que se implementara, en este caso los expertos recomiendan pintar los techos de color blanco, ya que este color permite aumentar la sensación de espacio visual que se necesita, por otro lado tenemos las lámparas, ya que en la actualidad existen un sinfín de modelos que pueden ser empleados para mejorar el aspecto solitario que tienen los techos por excelencia.

Mientras que el techo raso puede ser complementado con algunas lámparas empotradas, las mismas ayudarán a mantener todo el espacio en blanco. Por otro lado el buen mantenimiento de los techos debe hacerse de manera esporádica, para mejorar a tiempo aquellos detalles que se puedan presentar. En el caso de los techos de concreto debe tenerse especial cuidado con el tema de las filtraciones, las mismas luego de iniciadas suelen ser un verdadero dolor de cabeza, ya que la reparación en ocasiones suele ser más difícil que la propia construcción, ya que comienza a regarse por las paredes humedeciendo todo el lugar.