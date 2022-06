Los Techos verdes llegaron para quedarse

La protección del medio ambiente, la necesidad de respirar aire puro y el contacto con la naturaleza, son elementos propios del discurso de una humanidad consciente, sana y amante del entorno. Y como parte de los elementos de ese discurso llamémoslo humanista la proliferación de techos verdes o ecológicos en la construcción, es sin lugar a dudas un hecho muy innovador y esperanzador.

Pueden ser jardines, huertos, áreas sociales, los techos verdes no son exclusivos del ideario literario de Tolkien, recordemos por un momento lo fascinante de las casas en la Comarca, la aldea de los Hobbits, edificaciones completamente adaptadas al medio ambiente, mimetizadas con el bosque, como troncos huecos habitados por ardillas, con maravillosos techos verdes de vegetación, techos verdes ecológicamente naturales, puros y simples techos verdes.

Podemos encontrar techos verdes como pequeños o grandes jardines, siembras variadas y alfombras de flores multicolores en los topes de torres financieras, edificios gubernamentales, casas particulares o en condominios en cualquier parte del mundo. Y por supuesto como toda idea maravillosa los techos verdes tienen sus detractores, argumentan sobre la humedad, sobre el peso y sobre el mantenimiento, pero no se detienen a reflexionar sobre el beneficio y el impacto positivo en el medio ambiente y por ende en el ser humano y el planeta; la generación natural de oxígeno en una época donde la tala y la quema de los bosques disminuye cada vez más el aire fresco, en una época donde las emisiones de gases tóxicos están arruinando la vida en nuestro planeta, necesitamos aire para vivir no polución. Indudablemente que la instalación de estos techos debe ser hecha por profesionales y con la mejor de las asesorías técnicas, eso no tiene discusión, ¿pero acaso la realidad actual tan contaminada de nuestro planeta no podría mejorar si todos aportamos un granito de arena?

Pienso que sí y un gran aporte de la arquitectura contemporánea en este sentido es el uso de los techos verdes, los cuales llegaron para quedarse.