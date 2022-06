Las siguientes condiciones son aplicables a la participación en el sorteo online “cuestionario homify 2015” realizado por Homify Online GmbH & Co.KG – (en lo sucesivo “homify”), con dirección física en Holländerstraße 34, 13355 Berlín.

1. La participación es totalmente gratuita y sin obligación de compra de ningún bien o servicio. Completando el cuestionario, el usuario acepta estos términos y condiciones. La participación en el sorteo solo puede realizarse una vez. En el caso de participación múltiple, solo será registrada la primera de ellas.

2. El sorteo está abierto a adultos mayores de 18 años residentes en Europa y menores de edad con consentimiento de un tutor legal para participar. Quedan excluidos del sorteo los empleados de homify, sus parientes de primer y segundo de afinidad, así como sus cónyuges, parejas o parejas de hecho.

3. Cualquier persona que complete el cuestionario antes del 31.05.2015 y provea su dirección de correo electrónico, entrará a participar automáticamente en el sorteo. Las compañías de apuestas están excluidas del sorteo. Además, solo está permitida una única participación por persona, a pesar de que esta disponga de múltiples direcciones de correo electrónico. La validez de los datos proporcionados es responsabilidad de los participantes.

4. Los participantes aceptan automática y explícitamente que la información personal y la dirección de correo electrónico proporcionadas serán empleadas únicamente para la notificación a los ganadores y la entrega del premio. El ganador deberá poner en conocimiento de los patrocinadores su dirección postal para recibir el citado premio. Ningún dato o información será cedida a terceras partes no autorizadas, especialmente con fines comerciales.

5. El ganador y el premio serán determinados mediante un sorteo aleatorio realizado por homify. El ganador será notificado por correo electrónico. El ganador recibirá la notificación del premio inmediatamente y deberá confirmarla vía e-mail antes del 08.06.2016 a las 12.00 de la noche. En caso contrario, homify tendrá derecho de seleccionar un nuevo ganador. No será posible intercambiar el premio por dinero ni ningún otro bien. Los premios no son transferibles. El ganador aceptará cualquier cambio en el premio causado por los proveedores, y aceptará que cualquiera de estos sucesos escapa de las manos de homify. El premio no podrá ser subastado por el ganador. El premio será entregado antes de que finalice el mes de Julio de 2015.

6. homify tiene derecho a excluir a los participantes que incumplan las presentes bases, así como a aquellos sobre los que exista sospecha de haber manipulado la participación o resolución del sorteo, incluida la interrupción de la competición a través de sistemas automatizados de votación, o aquellos que amenacen o acosen a los empleados de homify u otros participantes. En el caso de descubrir que el ganador ha estado involucrado en cualquiera de las situaciones antes citadas, a pesar de que el premio haya sido entregado, homify tendrá derecho a reclamar el premio.

7. homify hará todo lo que esté en sus manos para llevar a cabo el cumplimiento de las bases aquí expuestas. Sin embargo, homify no se hace responsable de ninguna posible declaración falsa o reclamación, así como tampoco de ningún posible error técnico relacionado con la selección del ganador.

8. La decisión final tomada por homify será irrevocable, incluyendo la elección del ganador y la entrega del premio.